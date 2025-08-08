الإصابة تهدد مشاركة نجم برشلونة في المباراة الافتتاحية بالدوري الإسباني

أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن نجمه روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن مباراة الفريق الودية، بعد غد الأحد، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ويستضيف برشلونة فريق كومو الإيطالي في مباراة كأس خوان جامبر الودية، التي تقام كل عام قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، وخوض الفريق مباراته الافتتاحية في البطولة أمام ريال مايوركا يوم 16 أغسطس/آب الجاري.

وذكر النادي في بيان “ليفاندوفسكي غير متاح لمباراة الأحد، ومن المقرر أن يعود إلى الملاعب فور تعافيه”.

ليفاندوفسكي لن يشارك في مباراة كأس غامبر يوم الأحد بسبب ألم في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه. pic.twitter.com/0rVo42kl9H — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 8, 2025

وأحرز ليفاندوفسكي 42 هدفا في 52 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، الذي شهد تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر)، علما بأنه جاء في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري برصيد 27 هدفا، بفارق 4 أهداف خلف الفرنسي كيليان مبابي.