تقارير: الدوري الإنجليزي يتخلى عن شارات دعم المثليين

بات من المقرر عدم ارتداء قادة فرق الدوري الإنجليزي لكرة القدم شارات قوس قزح خلال الموسم، وذلك بحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وأفادت تقارير بأن رابطة الدوري الإنجليزي أنهت شراكتها مع منظمة “ستونويل” المعنية بحقوق المثليين، وهي الشراكة التي دامت عشرة أعوام. وفي إطار تلك الحملة، طُلب من قادة الفرق ارتداء شارات قيادة عليها ألوان قوس قزح، كما أتيحت الفرصة لكل اللاعبين لاستخدام أربطة تحمل الألوان نفسها.

وقالت صحيفة “دايلي تليغراف” إن الشراكة انتهت الآن بين الرابطة والمنظمة، وستنظم الرابطة حملتها الخاصة خلال شهر مجتمع الميم في فبراير/شباط المقبل.