جنوب إفريقيا تتعادل مع الجزائر في أمم إفريقيا للمحليين (فيديو)

تعادل منتخب جنوب إفريقيا مع نظيره الجزائري 1/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، المقامة حاليا في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، وكان قد فاز في الجولة الأولى على نظيره الأوغندي، أحد المنظمين للبطولة، بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر، حصل منتخب جنوب إفريقيا على نقطة في أول مباراة له بالمجموعة التي تضم خمسة منتخبات، حيث توجد أيضا منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا، ليحتل المركز الثالث.

وتقدَّم المنتخب الجزائري عن طريق عبد النور بلحسيني، ثم أدرك كوتميلا التعادل لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول.