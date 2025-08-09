البلايلي يغيب عن الترجي في افتتاح مباريات الدوري التونسي

أعلن الترجي التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، غياب نجمه الجزائري يوسف البلايلي عن مباراة الجولة الأولى لمنافسات الدوري ضد مستقبل قابس التي تجري في وقت لاحق من اليوم السبت.

وأوضح الترجي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل ساعات من موعد المباراة اليوم، أن المدرب فضّل إراحة البلايلي بسبب أوجاع يعانيها اللاعب.

ويواصل البلايلي تجربته مع الترجي للموسم الثاني على التوالي، بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.

ويغيب عن تشكيل الترجي، اليوم السبت، أيضا البرازيليان يان ساس ورودريغو رودريجيز والجنوب إفريقي إلياس موكوينا الذين يواصلون التدرب على انفراد بسبب عودتهم المتأخرة إلى الاستعدادات.

ويبدأ الترجي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي فاز به الموسم الماضي، من مدينة قابس جنوب تونس، بملاقاة مستقبل قابس الذي حقق الصعود الى الرابطة المحترفة الأولى في 2024.