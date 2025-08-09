بايرن ميونخ يؤكد غياب لاعب خط الوسط باول فانر عن الفريق في الفترة الحالية

أعلن بايرن ميونخ الألماني، السبت، غياب لاعب خط الوسط باول فانر عن الفريق بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة.

وتعرَّض فانر لإصابة طفيفة في أربطة الكاحل الأيسر خلال الفوز برباعية نظيفة على توتنهام، أول أمس الخميس.

يُذكر أن فانر لاعب صاعد من أكاديمية النادي، وبعد إعارته لعامين، كان يأمل أن يلعب أساسيا في الفريق في ظل غياب جمال موسيالا.

ويمتد تعاقد فانر مع بايرن حتى يونيو/حزيران 2027، وذكرت تقارير أن فيردر بريمن وبوروسيا مونشنغلادباخ لديهما اهتمام بضم اللاعب هذا الصيف.