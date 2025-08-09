تير شتيغن يستعيد شارة قيادة برشلونة بعد إنهاء الخلاف الطبي

أعلن برشلونة الإسباني، مساء الجمعة، أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن سيعود لارتداء شارة قيادة الفريق الأول بعد أن سمح الأخير للنادي بإرسال تقريره الطبي إلى رابطة الدوري الإسباني.

وجاء الإعلان بعد أن انتقد تير شتيغن المزاعم التي تلقي باللوم عليه في عدم قدرة برشلونة على تسجيل لاعبين جدد، مؤكدا أن جراحة ظهره والجدول الزمني لتعافيه قد حظيا بموافقة النادي بالكامل.

وأدى هذا الخلاف إلى سحب شارة القيادة من الحارس البالغ من العمر 33 عاما يوم الخميس الماضي، ولكن تغير هذا أمس الجمعة.

وذكر برشلونة في بيان “أعلن النادي أن مارك أندريه تير شتيغن وقع على التفويض اللازم لتمكين النادي من إرسال التقرير الطبي المتعلق بجراحته إلى رابطة الدوري الإسباني”.

وأضاف البيان “تم إغلاق القضية التأديبية، وأصبح اللاعب قائد الفريق الأول مرة أخرى بشكل فوري”.

وكان النادي قد فتح إجراء تأديبيا ضد حارس المرمى، يوم الثلاثاء الماضي، بعد وجود خلافات بشأن مدة التعافي من جراحة أسفل الظهر خضع لها تير شتيغن، وكُللت بالنجاح الأسبوع الماضي.

وكان برشلونة بحاجة إلى توقيع الحارس على تقرير الإصابة لكي يتمكن من إرساله إلى رابطة الدوري الإسباني من أجل توفير مساحة في سقف الرواتب، والسماح للنادي بتسجيل لاعبين آخرين بسهولة أكبر من دون خرق قواعد اللعب المالي النظيف.