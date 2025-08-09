رياضة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“كيف وأين ولماذا مات؟”.. محمد صلاح يسأل “اليويفا” عن “بيليه فلسطين”

أول تعليق من محمد صلاح على استشهاد "بيليه فلسطين" (الفرنسية)
9/8/2025-|آخر تحديث: 10:09 PM (توقيت مكة)

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعزية خاصة للاعب الفلسطيني سليمان العبيد، المعروف باسم “بيليه فلسطين”، والذي استشهد بقصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكتب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر منصة إكس “وداعا سليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تُحصى، حتى في أحلك الأوقات”.

وأعاد صلاح، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، نشر تغريدة من حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ينعى فيها الأخير النجم الفلسطيني.

وتوجه صلاح بسؤال على ما نشره الاتحاد الأوروبي “هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟”.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، استشهاد اللاعب الدولي السابق سليمان العبيد، إثر استهداف قوات الاحتلال الصهيوني منتظري المساعدات في جنوب غزة.

وكان خبر وفاة العبيد بمثابة الصاعقة، إذ يُعَد أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية عبر التاريخ، فهو معروف باسم “بيليه فلسطين”.

المصدر: الجزيرة مباشر

