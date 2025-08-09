“كيف وأين ولماذا مات؟”.. محمد صلاح يسأل “اليويفا” عن “بيليه فلسطين”

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعزية خاصة للاعب الفلسطيني سليمان العبيد، المعروف باسم “بيليه فلسطين”، والذي استشهد بقصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكتب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر منصة إكس “وداعا سليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تُحصى، حتى في أحلك الأوقات”.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'. A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

وأعاد صلاح، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، نشر تغريدة من حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ينعى فيها الأخير النجم الفلسطيني.

وتوجه صلاح بسؤال على ما نشره الاتحاد الأوروبي “هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟”.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، استشهاد اللاعب الدولي السابق سليمان العبيد، إثر استهداف قوات الاحتلال الصهيوني منتظري المساعدات في جنوب غزة.

وكان خبر وفاة العبيد بمثابة الصاعقة، إذ يُعَد أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية عبر التاريخ، فهو معروف باسم “بيليه فلسطين”.