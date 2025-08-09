مانشستر يونايتد يتعاقد رسميا مع بنيامين سيسكو مهاجم لايبزيغ

أكمل مانشستر يونايتد تعاقده مع بنيامين سيسكو، مهاجم لايبزيغ الألماني، في صفقة تصل قيمتها نحو 73.7 مليون جنيه إسترليني (99.12 مليون دولار).

واستغل مانشستر يونايتد فترة الانتقالات الصيفية في بناء الفريق، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، وهو أسوأ مركز للفريق في آخر 51 عاما.

وتعاقد مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه البرتغالي روبين أموريم، مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني وبريان مبيومو، لاعب برينتفورد، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه إسترليني كإضافات، ودعم هجومه أيضا بسيسكو.

ووقّع سيسكو (22 عاما) على عقد يمتد حتى عام 2030 بمانشستر يونايتد، وكان المهاجم السلوفيني الدولي على الشياطين الحمر منذ فترة، منذ أن ترك فريق دومزال للانضمام إلى سالزبورغ النمساوي في 2019، وسجل سيسكو 21 هدفا في المسابقات كافة خلال الموسم الماضي.