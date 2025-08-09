مواجهات نارية للفرق العربية في قرعة دوري أبطال إفريقيا

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول والدور المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعفى الاتحاد الإفريقي فريقين فقط من خوض مباريات الدور التمهيدي وهما الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي، إذ سيبدأن البطولة من الدور المؤهل لدور المجموعات، فيما يبدأ بيراميدز المصري، حامل اللقب، البطولة من الدور التمهيدي الأول.

وأوقعت القرعة فريق بيراميدز، مع فريق نادي الجيش الرواندي، وأسفرت قرعة النسخة الجديدة من البطولة التي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي والحرس الوطني بطل النيجر في الدور التمهيدي الأول.

كما يلتقي نهضة بركان المغربي (حامل لقب النسخة الأخيرة للكونفيدرالية وبطل الدوري المغربي) مع أسكو كارا التوغولي، ويلتقي الهلال السوداني مع جاموس من جنوب السودان، بينما سيلتقي سيمبا التنزاني مع غابورون يونايتد البوتسواني، ويلتقي يانغ أفريكانز مع ويليتي الأنغولي.

ويلتقي الاتحاد المنستيري التونسي مع إيست أند ليون السيراليوني، على أن يلتقي الفائز منهما في الدور المؤهل لدور المجموعات مع الفائز من مباراة شبيبة القبائل الجزائري وبيبياني الغاني.

ويلعب الجيش الملكي المغربي مع ريال دي بانغول الغامبي، ومولودية الجزائر مع فاسيل الليبيري.

ويلتقي الأهلي المصري في الدور المؤهل لدور المجموعات مع الفريق المتأهل من مواجهة أيغل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، فيما سينتظر صن داونز الجنوب إفريقي الفائز من ريمو ستارز النيجيري وزيليمادجو، من جزر القمر.