يويفا ينعى سليمان العبيد “بيليه فلسطين” الذي اغتالته إسرائيل في غزة

نعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لاعب المنتخب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولقبه بـبيليه فلسطين.

وقال حساب “يويفا” الرسمي على منصة “إكس”، أمس الجمعة: وداعا سليمان العبيد، بيليه فلسطين.

واعتبر الـ”يويفا” العبيد موهبة منحت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات.

واستشهد سليمان العبيد (41 عاما)، الأربعاء الماضي، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوبي غزة.

وكان العبيد لاعبا بارزا في المنتخب الفلسطيني وخاض معه 24 مباراة دولية، وسجل هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

ومثل اللاعب الراحل أندية خدمات الشاطئ الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، ومركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ونادي غزة الرياضي، وسجل أكثر من 100 هدف خلال مشواره، ما جعله أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.

ونال العبيد لقب بيليه الفلسطيني تقديرا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يعد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

تدمير ممنهج

وفي ندوة نظمها المركز القطري للصحافة الشهر الماضي بعنوان: “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية”، قال الإعلامي الفلسطيني أحمد رجوب إن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تدمير ممنهج لقطاع الرياضة في غزة حيث استُشهد أكثر من 600 رياضي فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكشف رجوب عن استشهاد أكثر من 250 لاعب كرة قدم في غزة، وأكثر من 25 لاعبا في الضفة.

وبلغ عدد الشهداء الرياضيين الشهر الجاري فقط 43 شهيدا، فيما استشهد جميع لاعبي منتخب فلسطين لكرة الطائرة، إضافة إلى أكثر من 25 لاعب كرة سلة، و15 لاعبا في التايكوندو، و10 في الجمباز، و10 في الجودو، و51 في الكشافة، و26 في الكاراتيه.