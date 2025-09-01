إيمان خليف تدخل مواجهة قانونية ضد الاتحاد العالمي للملاكمة بسبب اختبار الجنس

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، الاثنين، أن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تقدمت بطعن ضد قرار الاتحاد العالمي للملاكمة الذي يمنعها من المنافسة في بطولاته ما لم تخضع لاختبار تحديد الجنس.

وتهدف إيمان إلى إلغاء هذا القرار والسماح لها بالمشاركة في بطولة العالم للملاكمة 2025 دون إلزامها بالفحص، بحسب بيان المحكمة الدولية التي رفضت تعليق القرار مؤقتا أثناء نظر القضية.

وأوضحت المحكمة أن الطرفين يتبادلان المذكرات القانونية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد جلسة استماع قريبا.

وكانت إيمان خليف والملاكمة التايوانية لين يو-تينغ قد تألقتا في أولمبياد باريس 2024 رغم استبعادهما سابقا من بطولة العالم 2023 بسبب خلافات بشأن الهوية الجنسية، لكن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت لهما بالمشاركة، وفازتا بالذهبية في وزنيهما.

جدير بالذكر أن إيمان لم تشارك في أي منافسات منذ تتويجها في باريس، واختارت عدم المشاركة في بطولة الاتحاد العالمي للملاكمة في هولندا بعد الإعلان عن خطة لإجراء اختبارات إلزامية لتحديد الجنس.

واعتذر رئيس الاتحاد العالمي لاحقا، مؤكدا ضرورة احترام خصوصية إيمان خليف، التي تؤكد دائما أنها وُلدت امرأة، وشاركت لسنوات طويلة في بطولات السيدات.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت إيمان إنها ستدافع عن لقبها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.