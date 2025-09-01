استشهاد مدير نادي غزة الرياضي قرب مركز لتوزيع المساعدات شمالي القطاع

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد مدير نادي غزة الرياضي لؤي استيتية أثناء محاولته الحصول على مساعدات بشمال قطاع غزة.

واستشهد استيتية (46 عاما) لاعب كرة اليد السابق، الأحد، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات في منطقة محور زكيم شمال غرب مدينة غزة.

وكان استيتية عضوا بالهيئة الإدارية لنادي غزة الرياضي خلال السنوات الأخيرة، قبل تسلّمه منصب المدير الإداري، كما كان لاعبا سابقا بفريق كرة اليد الأول لعميد الأندية الفلسطينية وحارس مرمى مميّزا.

وقد نعى نادي غزة الرياضي، في بيان، مديره الإداري عبر الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك.