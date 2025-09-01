برشلونة يتعثر بتعادل إيجابي مع رايو فايكانو وعطل بتقنية الفيديو يثير الجدل (فيديو)

تعثر برشلونة للمرة الأولى هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتعادله (1-1) مع مضيفه رايو فايكانو في مواجهة محتدمة، مساء الأحد، أثار فيها عطل في تقنية حكم الفيديو المساعد جدلا.

وسجل البديل فران بيريز هدف التعادل لرايو في الدقيقة 67 عندما انقض على الكرة دون رقابة عند القائم البعيد من ركلة ركنية بعد أن افتتح الأمين جمال لاعب برشلونة التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وأدى خلل في تقنية حكم الفيديو المساعد إلى إثارة الجدل في المباراة إذ تعذرت مراجعة تدخل بيب تشافاريا على جمال، والذي قاد لاحتساب ركلة جزاء، لأن التقنية لم تكن تعمل في ذلك الوقت.

ولمس تشافاريا فخذ جمال، لكن كان من الممكن إلغاء ركلة الجزاء بعد المراجعة.

وأُبلغ الفريقان بالعطل عند انطلاق المباراة، لكن احتجاجات رايو العنيفة على قرار الحكم ماتيو بوسكيتس أدت إلى أجواء عاصفة في ملعب فاييكاس.

وتألق جوان غارسيا حارس مرمى برشلونة بعدة تصديات رائعة ليحرم رايو من حصد كل النقاط بعد أيام من نجاح فريق العاصمة الإسبانية في حجز مقعده بدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي في مشاركته القارية الأولى منذ 24 عاما.

وتصدى غارسيا ببراعة لتسديدة أندريه راتيو في الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني تصدى بشكل مذهل لتسديدة من إيسي بالازون وتسديدة من خورخي دي فروتوس نحو المرمى.

وكان بإمكان سيرغيو كاميلو أن يحسم الفوز لصالح رايو في الدقيقة الأخيرة عندما كان المرمى مفتوحا أمامه، ولكن تسديدته جاءت ضعيفة ليتمكن غارسيا من الإمساك بالكرة بسهولة.

وعلى الجانب الآخر، أهدر دانييل أولمو فرصة سهلة بعد ركلة الجزاء التي سجلها جمال، إذ سدد الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة، مما أثار غضب المدرب هانز فليك.

وفاز برشلونة بمباراتيه الافتتاحيتين في الدوري هذا الموسم، لكن أصبح ريال مدريد وأتليتيك بيلباو الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة بعد 3 مباريات. أما رايو، فقد حصد 4 نقاط من أول 3 مباريات.