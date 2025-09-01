كالعادة.. الزمالك المصري لا يحب الفرص السهلة

مارس نادي الزمالك المصري عادته القديمة في التفريط في الفرص السهلة، خاصة قبل التوقفات الطويلة للبطولة، وخسر أمام منافسه وادي دجله بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام المصري.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق ناصر ماهر الذي استغل خطأ مدافع وادي دجلة ليسجل في الدقيقة العاشرة ليطمع مشجعو الفريق في فوز مريح لفريقهم يضمن له التربع على صدارة الدوري خاصة في ظل تعثر المنافس التقليدي النادي الأهلي الذي خسر السبت أمام بيراميذز وأقال مدربه بعد ساعات.

لكن الفريق عانى من تراجع الأداء بعد الهدف وترك السيطرة لوادي دجلة الذي شن العديد من الهجمات الشرسة دون جدوى حتى الدقيقة 60 عندما سجل أحمد فاروق هدف التعادل.

بدأ مشجعو الفريق الهتاف للاعبين بهدف تحريضهم على بذل مزيد من الجهد واستعادة التقدم لكن بعد 6 دقائق فقط ارتكب البديل أحمد فتوح خطأ كارثيا حيث أهدى تمريرة عكسية لمهاجم وادي دجلة محمود الدياسطي الذي تقدم بسهولة نحو المرمى وسجل هدف التقدم لوادي دجلة.

وفشل لاعبو الزمالك ومديره الفني في العثور على حل لتعديل النتيجة مرة أخرى بعدما فرطوا في مباراة كانت في متناول أيديهم، خاصة بعد طرد محمود حمدي (الونش) الذي اعتدى على مدافع وادي دجلة بدون كرة فأشهر له حكم المباراة البطاقة الحمراء بشكل مباشر.

واستمر تعثر الزمالك حتى بعد طرد محمود البهنسي لاعب وادي دجلة في وقت لاحق.

وبذلك اكتفى الزمالك برصيده السابق قبل الجولة 10 نقاط في المركز الثاني خلف النادي المصري بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

نادي الزمالك واحد من أعرق الأندية المصرية والعربية والأفريقيه، ويعد من أكثر الأندية تتويجا بالألقاب الأفريقية خلال القرن الماضي، وهو أمر لا ينكره حتى مشجعو الغريم التقليدي النادي الأهلي.

لكن النادي عرف طوال تاريخه بالتفريط في الفرص السهلة وارتبط بشكل كبير بالتنغيص على مشجعيه قبل فترات التوقف أو قبل الأعياد والمناسبات الرسمية.

ويواجه النادي صعوبات مالية وإدارية كبيرة خلال الأعوام الماضية، وعلى رأسها العقوبات المتتالية من الاتحاد الدولي، والغرامات المتراكمة، والصعوبات المالية، لكن ذلك لم يمنع من إبرام بعض الصفقات خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قدمت أداء جيدا ما أعطى مشجعيه انطباعا بقدرة الفريق على تقديم موسم جيد.

الزمالك يحمل في خزينة بطولاته 14 لقبا من ألقاب الدوري العام المصري أخرها موسم 21/ 22، كما حصل على 29 لقبا لبطولة كأس مصر آخرها الموسم الماضي على حساب بيراميدز.

كما أن الزمالك تاريخيا أول بطل لكأس مصر وأول بطل لكأس السوبر المصري.