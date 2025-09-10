تواريخ وأرقام.. كل ما تود معرفته عن كأس القارات للأندية 2025

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم تاريخ ومكان إجراء أول مباراتين ضمن بطولة كأس القارات للأندية FIFA” 2025™”، وهي النسخة الثانية من المسابقة الدولية الجديدة التي يشارك فيها سنويا أبطال الاتحادات القارية الستة سعيا للتويج على العرش العالمي.

وكما كان الحال في البطولة الافتتاحية التي جرت أحداثها أواخر عام 2024، ستقام نسخة 2025 بنظام معدّل يتيح للأندية التي تتبارى في المرحلة الافتتاحية إمكانية التنافس على لقب كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ “FIFA” على أرضها، مما يمنح هذه الفرق الفرصة لخوض منافسة من منافسات “FIFA” بملعبها وأمام جماهيرها.

هذا ويعتمَد نظام التناوب سنويا بين الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم لتحديد الفريق المضيف في مواجهة كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ “FIFA”، وذلك لمنح الأندية فرصة استضافة مباريات تنافسية في كرة القدم الدولية، مما يتيح لمزيد من الجماهير إمكانية رؤية أنديتهم في إحدى بطولات “FIFA” أكثر من أي وقت مضى.

تقام المباراة الأولى يوم 14 سبتمبر/أيلول 2025 بين نادي بيراميدز وضيفه أوكلاند سيتي، وسيواجه الفائز منهما الأهلي السعودي في جدة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول لتحديد بطل كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، وستجري 3 مباريات أخر -بما فيها نهائي كأس القارات للأندية 2025 “FIFA™”- خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2025.

هذا وستجمع المباراة الإقصائية لكأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ “FIFA” (المباراة 1) بين نادي بيراميدز، الفائز بدوري أبطال إفريقيا 2024-2025، ونادي أوكلاند سيتي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2025، حيث ستقام المواجهة يوم الأحد 14 سبتمبر/أيلول 2025 في ستاد 30 يونيو بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيلتقي الفائز بينهما بالنادي الأهلي السعودي، المتوَّج بدوري أبطال آسيا 2024-2025، حيث ستقام المواجهة (المباراة 2) بمدينة جدة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2025 في تمام الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي، علما أن الفائز سيتوج بكأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ “FIFA”، كما سيحجز مقعده في الدور التالي.

هذا وسيتأهل بطل إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ إلى المرحلة التالية من مباريات البطولة، التي تبدأ بموقعة ديربي الأمريكيتين “FIFA” (المباراة 3) المقررة يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، التي ستدور رحاها بين كروز أزول المكسيكي، الفائز بنسخة 2025 من مسابقة كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام، الذي ستتحدد هويته يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تاريخ إجراء نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

هذا وسيشهد يوم السبت 13 ديسمبر/كانون الأول 2025 إجراء مواجهة بين الفائزين في المباراتين 2 و3 للتنافس على كأس التحدي “FIFA” (المباراة 4)، وحجز بطاقة التأهل للنهائي.

أما الفائز في المباراة 4، فسيواجه نادي باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 في نهائي كأس القارات للأندية FIFA” 2025™” (المباراة 5).

وأعلن “الفيفا” في وقت سابق استضافة قطر للمرة الثانية على التوالي نهائيات كأس القارات للأندية 2025.