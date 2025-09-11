مباراة بين إسبانيا وكوسوفو تأجج نعرات سياسية

شهدت تصفيات بطولة أوروبا لفئة (21 سنة) لكرة القدم، المؤهلة إلى نهائيات عام 2027، مواجهة بين منتخبي إسبانيا وكوسوفو في بريشتينا، بدا أنها مباراة رياضية عادية، لكنها سرعان ما تحولت إلى مادة للجدل السياسي والإعلامي بسبب قضية الاعتراف بكوسوفو.

تراشق بالمسميات

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي وصفًا للخصم بـ”الأراضي الكوسوفية”، بدلًا من تسمية كوسوفو مباشرة.

وأثار التعبير استياء الاتحاد الكوسوفي واعتُبر “تجاوزًا سياسيًا غير مقبول”.

لم يتأخر الاتحاد الكوسوفي لكرة القدم في الرد، إذ نشر صورة معدّلة استبدل فيها اسم “إسبانيا” بـ”الأندلس”، في تحوّل يكشف ردًّا دبلوماسيًا مختلفًا.

وقالت الصحافة الإسبانية إن الجمهور الكوسوفي هتف ضد النشيد الإسباني، ووصفت الحدث بأنه “تراشق بالكلمات” قبل البداية بكثير، مشيرة إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حذف التدوينة الأصلية دون اعتذار رسمي.

🎥 Goal of Arianit Hasani for Kosova U21 against Spain. Masterpiece! ⏱️34' 🇽🇰1-1 🇪🇸 pic.twitter.com/4avIBIfNqb — Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 9, 2025

أُقيمت المباراة، الثلاثاء، في بريشتينا، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2027، وانتهى اللقاء بفوز إسبانيا 3-1.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى؛ ففي تصفيات كأس العالم 2021 تجنّبت إسبانيا رفع علم منتخب كوسوفو أو عزف نشيده، ما دفع بريشتينا إلى تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليوفا).

الاعتراف الدولي وموقف إسبانيا

ومنذ إعلان استقلالها عام 2008، نالت كوسوفو اعترافًا من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. ولم تعترف 5 دول فقط من دول الاتحاد باستقلال كوسوفا وهي: إسبانيا، اليونان، رومانيا، سلوفاكيا، وقبرص.

🚨🇽🇰 FFK, via a letter from President Agim Ademi, has protested to UEFA & RFEF after spain referred to Kosova as “the territory of Kosovo” in official documents for the Euro 2027 U21 qualifier. A clear violation of UEFA & FIFA rules. pic.twitter.com/Tcmp6Ztsgl — Kosovo Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) September 9, 2025

ورغم رفض الاعتراف السياسي، بدأت إسبانيا في يناير/كانون الثاني 2024 بقبول جوازات السفر الكوسوفيّة كوثائق سفر ضمن منطقة شنغن، دون أن يغير ذلك موقفها الرسمي من الاعتراف بالدولة.

وتحولت المباراة، التي كانت يفترض أن تكون محطة رياضية بحتة، إلى حدث سياسي، ما يعكس أن أرض الملعب ليست بمنأى عن النزاعات الجيوسياسية.