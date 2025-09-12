تشلسي يواجه أزمة هجومية بعد غياب ديلاب لمدة تصل لثلاثة شهور

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشلسي الجمعة، أن ليام ديلاب، مهاجم النادي اللندني، سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتأتي إصابة ديلاب لتقلل من خيارات تشلسي في خط الهجوم مع انطلاق مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أعار الفريق الإنجليزي مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ الألماني قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وتعرض ديلاب للإصابة في بداية المباراة التي انتهت بفوز تشلسي 2-صفر على فولهام في 30 أغسطس/آب الماضي.

وتتمثل الخيارات الهجومية المتاحة لدى ماريسكا في جواو بيدرو، وهو لاعب آخر انضم للفريق هذا الصيف أيضا، بالإضافة إلى اللاعبين الشابين مارك جويو، الذي انضم للفريق بعد فترة إعارة إلى سندرلاند عقب إصابة ديلاب، وتيريك جورج.

وعاد لاعب الوسط المهاجم كول بالمر إلى التدريبات بشكل جزئي بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة في الفخذ، وسيتم تقييمه قبل لقاء الفريق الهام مع مضيفه برينتفورد السبت.