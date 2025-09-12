معتز برشم يغيب عن المشاركة في بطولة العالم للقوى بسبب الإصابة

تأكد غياب البطل الأولمبي القطري معتز برشم عن المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق غدا الجمعة وتستمر حتى 21 سبتمبر/أيلول الحالي بمشاركة أكثر من 2000 رياضي ورياضية من نحو 200 دولة.

ويأتي غياب برشم، الذي كان أحد أبرز المرشحين للتتويج في منافسات الوثب العالي، نتيجة معاناته من آلام متجددة عقب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وأعرب الاتحاد القطري لألعاب القوى في بيان رسمي عن أسفه لغياب نجمه الأبرز، موضحا أن برشم تواجد مع بعثة قطر في اليابان وحاول بكل قوة تجاوز الآلام والظهور في البطولة، لكن القرار الطبي جاء حفاظا على سلامته وتفاديا لأي مضاعفات، على أن يعود أقوى في الاستحقاقات القادمة.

من جانبه، قال برشم: “كنت اتمنى أن أشارك وأسعد جماهير قطر وكل محبي معتز برشم، لكن أؤمن أن القادم أفضل بإذن الله”.

ويشارك المنتخب القطري في البطولة بقائمة تضم 12 رياضيا يتوزعون على مختلف مسابقات المضمار والميدان، يتقدمهم العداء عبدالرحمن صامبا في سباق 400 متر حواجز، بالإضافة لإسماعيل داوود، وعمر داوود، وباسم حميدة، وسيف محمد، وأشرف حسين، وعمار إسماعيل، وإبراهيم زكريا، وخالد حسين، وعبدالعزيز يوسف، وأحمد هارون.