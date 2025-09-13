توتنهام يعمق جراح وست هام ويفوز عليه بثلاثية في البريميرليغ (فيديو)
حقق توتنهام هوتسبير فوزًا ساحقًا على وست هام يونايتد بنتيجة 3-0 يوم السبت، ليُبقي الفريق المضيف في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تلقى وست هام ضربة موجعة أخرى بطرد لاعب خط الوسط توماس سوتشيك بسبب تدخله الخطير.
سجّل كريستيان روميرو هدف توتنهام برأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 19، لكن الحكم جاريد جيليت ألغى الهدف فورًا بداعي وجود دفع أثناء بناء الهجمة، حيث أكد حكم الفيديو المساعد صحة قراره.
واصل الضيوف تهديدهم من الكرات الثابتة، وتقدموا في الدقيقة 47 عندما تُرك بابي ماتار سار بدون رقابة في القائم البعيد، ليحول برأسه قوية من ركلة ركنية نفذها تشافي سيمونز إلى الشباك.
وتلقى سوسيك بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله العنيف على جواو بالينيا في توقيت سيئ، وأضاف لوكاس بيرجفال الهدف الثاني قبل أن يصنع الهدف الثالث لميكي فان دي فين ليتقدم توتنهام إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط ويترك وست هام في المركز الثامن عشر بثلاث نقاط من مبارياته الأربع الأولى.