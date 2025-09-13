مبابي يقود ريال مدريد بعشرة لاعبين للفوز على ريال سوسيداد في الليغا الإسبانية (فيديو)

سجل كيليان مبابي هدفًا وصنع آخر لأردا غولر، ليقود ريال مدريد للفوز على ريال سوسيداد بنتيجة (2-1)، اليوم السبت، محافظًا على بدايته المثالية في الدوري الإسباني رغم لعبه معظم المباراة بعشرة لاعبين.

بدأ الضيوف بداية قوية بافتتاح مبابي التسجيل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 12، لكن مهمتهم أصبحت أصعب بكثير عندما طُرد المدافع دين هويسن مباشرة بعد مرور نصف ساعة لعرقلته ميكيل أويارزابال .

وعلى الرغم من قلة عددهم، ضاعف ريال مدريد تقدمه مع نهاية الشوط الأول مباشرة عندما سجل غولر من مسافة قريبة بعد انطلاقة رائعة من مبابي الذي مرر الكرة ببراعة إلى لاعب خط الوسط التركي داخل منطقة الجزاء المزدحمة.

ثم عاد ريال سوسيداد وقلّص الفارق بهدفٍ سجله ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد لمسة يد من داني كارفاخال، لكن الضيوف صمدوا ليحققوا فوزًا صعبًا يُبقيهم في صدارة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، متقدمين بثلاث نقاط على أتلتيك بلباو الذي يملك مباراة مؤجلة ويستضيف ألافيس في وقت لاحق السبت.

بهذه الهزيمة، يحتل ريال سوسيداد، الذي لم يحقق أي فوز، المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.