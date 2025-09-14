احتجاجات مناهضة لإسرائيل تنهي سباق إسبانيا للدراجات الهوائية مبكرا (فيديو)

ألغى منظمو سباق إسبانيا للدراجات الهوائية المرحلة الأخيرة وسط مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة مدريد، ومحاولات من الشرطة للتصدي للاحتجاجات على مشاركة فريق إسرائيلي.

وأزال متظاهرون الحواجز المعدنية ووقفوا على مسار السباق في عدة نقاط بالمدينة، وحاولت الشرطة إبعادهم.

واستهدفت الاحتجاجات فريق إسرائيل-بريمر تيك بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكان بعض المتسابقين قد هددوا بالانسحاب خلال الأيام الماضية بسبب عرقلة السباق في مراحل مختلفة.

وجرى نشر أكثر من ألف شرطي مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما، وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الأخيرة في مدريد في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وبعد إنهاء السباق مبكرا، استمرت الاشتباكات، إذ قام متظاهرون بإلقاء عبوات المياه وأشياء أخرى على الشرطة.