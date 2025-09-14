لاعب ومؤرخ وضع ليبيا على خريطة الشطرنج الدولية.. الجزيرة مباشر تحاور جلال شاهين (فيديو)

من رقعةٍ صغيرة في ليبيا إلى ساحات الشطرنج العالمية، سطر جلال شاهين مسيرة استثنائية جعلت بلاده تحتل موقعًا بارزًا في تلك اللعبة التي تقوم على المبارزة الذهنية واضعا ليبيا على الخريطة الدولية، ولم يكتفِ بذلك، بل ترك بصمة تاريخية للشطرنج العربي والإفريقي في فيلم وثائقي يحتفي به الاتحاد الدولي للعبة.

شاهين أكد، في حواره مع الجزيرة مباشر، أن رحلته للعالمية بدأت مبكرًا حيث نشأ في أسرة تعشق الشطرنج تعلمه منذ نعومة أظافره على يد والده محمد شكري شاهين الذي كان يعد آنذاك مؤسس الشطرنج في ليبيا وأحد رواد اللعبة في إفريقيا. شاهين الابن بدأ ممارسة اللعبة عام 1971 في الجمعية الوطنية للشطرنج في طرابلس.

لكن جلال شاهين سرعان ما لفت الأنظار في البطولات الدولية، فحقق المركز العاشر في باريس عام 1984، ثم سجّل اسمه بطلًا لليبيا عام 1987 بعد أن كان نجمًا لبطولات الشباب. ومع مشاركته في أولمبياد دبي 1986 حصل على تصنيفه الدولي، ليصبح أحد أبرز الوجوه الليبية على الرقعة العالمية.

واليوم، وبعد أكثر من عقدين من الإقامة في اسكتلندا، يواصل شاهين شغفه بالشطرنج لاعبًا ومؤرخًا، محققًا إنجازات محلية جديدة، ومنتجًا أفلامًا وثائقية أرّخت لتاريخ الاتحادين العربي والإفريقي، ليبرهن أن الشطرنج بالنسبة له ليس مجرد لعبة، بل رسالة تتجاوز الحدود وتُخلّد في الذاكرة.

شاهين أكد للجزيرة مباشر أنه عمل بجد من أجل إنتاج وتوثيق هذه السلسلة من الأفلام الوثائقية لرياضة الشطرنج العربية كي لا يضيع خمسين عاما من تاريخ اللعبة في طي النسيان في خطوة مكنته من حصد العديد من الجوائز والتكريمات العالمية والقارية والعربية، والتي كان آخرها منحه لقب صديق الاتحاد الدولي للشطرنج بعد الموافقة من اللجنة التاريخية والجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

كما حصل جلال شاهين مؤخراً على جائزة التميز العالمية لعام 2025 من رئيس وزراء اسكتلندا السابق وعضو البرلمان الاسكتلندي حمزة يوسف في البرلمان بمدينة أدنبرة، وتم اختياره من قبل مؤتمر الجاليات العربية بلندن كشخصية الرياضة العربية الأولى لعام 2025 بحضور كبار الشخصيات العربية والإنجليزية.

وخلال مسيرته الرياضية باسكتلندا تم تكريمه بجائزة التميز العالمية لعام 2023 من عمدة مدينة أدنبرة لورد روبرت كما حصل على تكريم من الاتحادات العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والعربية كمؤرخ ولاعب شطرنج.

وبشأن مستقبل لعبة الشطرنج عربيًا وإفريقيًا وحول ما يثار عن تراجعها، قال شاهين للجزيرة مباشر إن الاتحاد العربي برئاسة الدكتور خالد القاسمي ينافس في البطولات العالمية. كما أن مصر والإمارات والمغرب استضافت عددا من البطولات العالمية.

وأكد شاهين أن لدى العرب أسماء لامعة دوليًا ضمن أفضل 100 بالتصنيف العالمي بينهم المصري باسم أمين والإماراتي سالم عبد الرحمن الحاصلان على لقب غراند ماستر.

جلال شاهين صاحب الإنجازات الدولية في لعبة الشطرنج لم يتوقف عطاؤه عند حدود إنجازاته على الرقعة، بل امتد إلى التوثيق والتأريخ للعبة مما جعله أحد أبرز الوجوه العربية التي جمعت بين شغف اللعب وخلود التوثيق، ليبقى اسم ليبيا والعرب حاضرًا في سجل الشطرنج العالمي.