السيتي يحسم ديربي مانشستر بفوز عريض على اليونايتد (فيديو)

سجل إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، هدفين في فوز ساحق 3-0 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، مانحًا فريق بيب جوارديولا الحق في التفاخر في أحدث نسخة من الديربي.

كما سجل فيل فودين لصالح مانشستر سيتي في أول مشاركة له أساسيًّا هذا الموسم، مستغلًّا عرضية جيريمي دوكو في الدقيقة 18. وشق دوكو طريقه ببراعة عبر دفاع يونايتد، وجرى اعتراض عرضيته الأولى، لكنه صنع الهدف الثاني الذي سجله فودين ببراعة.

سجل هالاند، الذي سجل سبعة أهداف رائعة هذا الأسبوع مع ناديه ومنتخب بلاده، هدفه الأول في الدقيقة 53 عندما راوغ دوكو ليني يورو بقوة قبل أن يمرر الكرة إلى اللاعب النرويجي الضخم الذي سددها من فوق الحارس جيمس ترافورد.

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، الذي ركض نحو دفاع يونايتد مثل الجرافة طوال اليوم، ثنائيته في الدقيقة 68 عندما فقد الزوار الكرة وقام هالاند، الذي كان يصطف في دائرة المنتصف، بالتفوق بسهولة على هاري ماجواير إلى الأمام إلى برناردو سيلفا في مواجهة فردية أخرى مع ترافورد.