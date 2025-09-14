شاهد: محمد صلاح ينقذ ليفربول في وقت قاتل
ضمنت ركلة الجزاء الدرامية التي سجلها المهاجم المصري محمد صلاح في الوقت بدل الضائع لليفربول الحفاظ على بدايته المظفرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 1-0 على بيرنلي الصاعد حديثًا.
وعانى ليفربول في اختراق دفاع أصحاب الأرض العنيد في الشوط الأول، مع إجبار ألكسندر إيزاك، صاحب أغلى صفقة بريطانية، على الانتظار لظهوره الأول مع ليفربول بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لرحلة لانكشاير.
ورفع الضيوف من وتيرة لعبهم في الشوط الثاني، بعد إعادة تنظيم الفريق في الشوط الأول، حيث أجبر دومينيك زوبوسزلاي أخيرًا حارس مرمى بيرنلي مارتن دوبرافكا على تصدٍ رائع.
كان بيرنلي متمسكًا بنقطة التعادل المستحقة بسهولة، قبل أن تصطدم الكرة بذراع البديل هانيبال مجبري بشكل مؤلم داخل منطقة الجزاء، ليضع صلاح ركلة الجزاء في الشباك في الدقيقة 95 ليحطم آمال أصحاب الأرض.
المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز