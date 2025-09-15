الاتحاد يخسر أمام الوحدة في مستهل رحلته الآسيوية في دوري النخبة (فيديو)

أحرز لوكاس بيمنتا هدفا في الثواني الأخيرة ليقود الوحدة الإماراتي لفوز صعب 2-1 على عشرة من لاعبي الاتحاد السعودي، في ملعب آل نهيان اليوم الاثنين في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وضغط الوحدة في بداية المباراة وتألق بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد في إيقاف محاولة القائد عمر خربين في الدقيقة 12.

وافتتح الاتحاد الذي حقق دوري أبطال آسيا مرتين آخرها في 2005، التسجيل عن طريق ستيفن برجفاين في الدقيقة 21 عندما أطلق الهولندي تسديدة مذهلة من مسافة بعيدة لم يتمكن حارس الوحدة من التصدي لها.

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، بعدما تلقى مهند الشنقيطي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 38 بعد تدخل قوي في وسط الملعب على فاكوندو كروسبزكي، وطرد الحكم مدافع الاتحاد بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو.

واعتمد الاتحاد على الدفاع بعد الطرد، وسط طوفان هجومي هادر من لاعبي الوحدة الذين تناوبوا على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى.

وارتطمت رأسية خربين في العارضة بعد ركلة ركنية لعبها دوسان تاديتش في الدقيقة 50.

وأدرك كايو كانيدو التعادل للوحدة في الدقيقة 62 بعدما تلقى خربين تمريرة من تاديتش، ليلعب السوري تمريرة ذكية من داخل منطقة الجزاء نحو كانيدو الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى.

وأطلق عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد تسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 87 مرت فوق العارضة بقليل.

واستقبل خربين تمريرة عرضية من كانيدو في الوقت بدل الضائع بضربة رأس ارتطمت في القائم الأيسر قبل أن يبعد بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد الكرة بصعوبة من على خط المرمى.

وخطف بيمنتا نقاط الفوز للوحدة في الثواني الأخيرة بعدما استقبل كرة ارتدت من رايكوفيتش إثر تصديه لضربة رأس ليضع الكرة في المرمى، ويطلق بعدها الحكم مباشرة صفارة النهاية.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري التي تضم 12 فريقا في كل منطقة، على أن يتأهل أفضل ثمانية في منطقتي شرق وغرب آسيا إلى دور الستة عشر.