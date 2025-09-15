الشارقة يخطف فوزا مثيرا على الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

أحرز إيجور كورونادو هدفا في أواخر الوقت بدل الضائع ليقود الشارقة الإماراتي لفوز مثير 4-3 على عشرة من لاعبي ضيفه الغرافة القطري في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الاثنين، في لقاء شهد ثلاث ركلات جزاء.

وحصد الشارقة بهذا الفوز ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة، قبل مواجهة السد القطري بعد أسبوعين.

وسقط ياسين براهيمي داخل منطقة الجزاء إثر تدخل من أحد مدافعي الشارقة بعد مرور نصف ساعة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، وتكفل الجزائري بتحويلها إلى الشباك بنفسه ليفتتح التسجيل للغرافة.

وأضاف الإسباني خوسيلو الهدف الثاني للفريق القطري مباشرة قبل الاستراحة، بعدما تلقى تمريرة بينية من براهيمي ضربت دفاع الشارقة قبل أن يضع الكرة بهدوء في مرمى الحارس درويش محمد، لينهي الغرافة الشوط الأول متقدما 2-صفر.

لكن الشارقة عاد في الشوط الثاني، وسجل هدفين في غضون دقيقتين ليتمكن من تعديل النتيجة.

وقلص صاحب الأرض الفارق بعد ساعة من اللعب عن طريق ري ماناي الذي سدد ركلة جزاء تصدى لها خليفة أبو بكر حارس الغرافة، لكن المهاجم الألباني استغل الكرة المرتدة ليضعها في الشباك.

وأدرك الشارقة التعادل بعد دقيقتين عبر عثمان كمارا، الذي استغل خطأ دفاع الغرافة في إبعاد تمريرة عرضية ليضع الكرة من مسافة قريبة في المرمى.

وحصل خوسيلو على ركلة جزاء بعد عرقلته من قائد الشارقة شاهين عبد الرحمن، وتقدم الإسباني ليضع الكرة عكس اتجاه الحارس محرزا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 73 .

وطالب لاعبو الشارقة بركلة جزاء بعد تدخل حارس الغرافة على ماناي في الدقيقة 83، لكن الحكم أشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه الحارس بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما وجد الحكم أن التدخل حدث على حدود منطقة الجزاء.

وبعد توقف المباراة لعدة دقائق لتجهيز حارس المرمى البديل للغرافة، أطلق ماناي تسديدة مذهلة من الركلة الحرة سكنت الشباك ليدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 90.

وضغط صاحب الأرض بشراسة مستغلا النقص العددي للغرافة، وظن ماناي أنه منح الشارقة هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من ضربة رأس متقنة سكنت الشباك، لكن الألباني كان في موقف تسلل ليلغي الهدف.

وانطلقت احتفالات جماهير الشارقة بعدما تبادل كورونادو الكرة مع كمارا على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ليتوغل المهاجم البرازيلي داخل المنطقة ويطلق تسديدة منخفضة سكنت الشباك ليمنح فريقه انتصارا ثمينا.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري التي تضم 12 فريقا في كل منطقة، على أن يتأهل أفضل ثمانية في منطقتي شرق وغرب آسيا إلى دور الستة عشر.