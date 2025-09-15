رياضة|ليبيا

ليبيا.. مسابقة سنوية لجر الشاحنات في مصراتة (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 52 ثانية 00:52
Published On 15/9/2025
|
آخر تحديث: 01:02 AM (توقيت مكة)

حفظ

أقيمت في مدينة مصراتة بشمال غربي ليبيا، بطولة سحب الشاحنات التي تُقام في المدينة للعام الثاني على التوالي.

ونظمت المسابقة الرابطة الليبية لمصارعة الذراعين بمشاركة 12 رياضيا.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال المنظمون إن نسخة هذا العام شهدت مشاركة أكبر من جانب المتنافسين والجمهور المتحمس على حد سواء، مشيرين إلى أنهم يخططون لفتح ناد لتدريب الراغبين في ممارسة هذه الرياضة.

وحصل الفائز بالمركز الأول عبد الرحمن موسى على جائزة مالية قدرها أربعة آلاف دينار ليبي (739 دولارا).

وقال أحد المشاركين إنه لم يكن يتخيل أن تقام مثل هذه المسابقة على أرض مدينته، بعد أن كان يشاهدها في التلفاز فقط.

بدوره عبر أحد الحاضرين عن سعادته بالمسابقة، مطالبا بتكرار مثل هذه البطولات بعد أن عانت البلاد من سنوات الحرب والتوتر.

المصدر: رويترز

إعلان