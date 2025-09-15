ليبيا.. مسابقة سنوية لجر الشاحنات في مصراتة (فيديو)

أقيمت في مدينة مصراتة بشمال غربي ليبيا، بطولة سحب الشاحنات التي تُقام في المدينة للعام الثاني على التوالي.

ونظمت المسابقة الرابطة الليبية لمصارعة الذراعين بمشاركة 12 رياضيا.

وقال المنظمون إن نسخة هذا العام شهدت مشاركة أكبر من جانب المتنافسين والجمهور المتحمس على حد سواء، مشيرين إلى أنهم يخططون لفتح ناد لتدريب الراغبين في ممارسة هذه الرياضة.

وحصل الفائز بالمركز الأول عبد الرحمن موسى على جائزة مالية قدرها أربعة آلاف دينار ليبي (739 دولارا).

وقال أحد المشاركين إنه لم يكن يتخيل أن تقام مثل هذه المسابقة على أرض مدينته، بعد أن كان يشاهدها في التلفاز فقط.

بدوره عبر أحد الحاضرين عن سعادته بالمسابقة، مطالبا بتكرار مثل هذه البطولات بعد أن عانت البلاد من سنوات الحرب والتوتر.