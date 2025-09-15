واحدة من أسوأ انطلاقاته في الدوري المصري.. الأهلي يتعادل مع إنبي ويقبع في المركز الخامس عشر

عزز النادي الأهلي المصري مخاوف مشجعيه مع استمرار النتائج السلبية للفريق في أول خمس مباريات في الدوري المحلي وهي واحدة من أسوأ الانطلاقات للموسم المحلي في تاريخ النادي.

وبالتعادل مع إنبي في الجولة السادسة للبطولة، حصد الأهلي 6 نقاط من أصل 15 نقطة كانت متاحة خلال المباريات الخمس التي لعبها.

واكتفى الأهلي بالتعادل مع إنبي بهدف لمثله في أولى مبارياته بعد التوقف الدولي، حيث سجل محمود حسن (تريزيغيه) هدف الأهلي في الدقيقة 34 بينما تعادل أحمد العجوز لإنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وتولى عماد النحاس قيادة الأهلي الفنية بشكل مؤقت بعد رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بعد مباراة الجولة الماضية بسبب سوء النتائج.

وكان الأهلي قد خسر من بيراميدز بهدفين مقابل لاشيء في الجولة السابقة.

ويقبع الأهلي حاليا في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من خمس مباريات بينما يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة من 6 مباريات يليه النادي المصري برصيد 11 نقطة.