واحدة من أسوأ انطلاقاته في الدوري المصري.. الأهلي يتعادل مع إنبي ويقبع في المركز الخامس عشر

محمود سن لحظة تسجيل هدف الأهلي الوحيد
محمود حسن لحظة تسجيل هدف الأهلي الوحيد (منصات التواصل)
Published On 15/9/2025

عزز النادي الأهلي المصري مخاوف مشجعيه مع استمرار النتائج السلبية للفريق في أول خمس مباريات في الدوري المحلي وهي واحدة من أسوأ الانطلاقات للموسم المحلي في تاريخ النادي.

وبالتعادل مع إنبي في الجولة السادسة للبطولة، حصد الأهلي 6 نقاط من أصل 15 نقطة كانت متاحة خلال المباريات الخمس التي لعبها.

واكتفى الأهلي بالتعادل مع إنبي بهدف لمثله في أولى مبارياته بعد التوقف الدولي، حيث سجل محمود حسن (تريزيغيه) هدف الأهلي في الدقيقة 34 بينما تعادل أحمد العجوز لإنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وتولى عماد النحاس قيادة الأهلي الفنية بشكل مؤقت بعد رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بعد مباراة الجولة الماضية بسبب سوء النتائج.

وكان الأهلي قد خسر من بيراميدز بهدفين مقابل لاشيء في الجولة السابقة.

ويقبع الأهلي حاليا في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من خمس مباريات بينما يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة من 6 مباريات يليه النادي المصري برصيد 11 نقطة.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

