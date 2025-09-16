أرسنال يفتتح مواجهاته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتلتيك بيلباو (فيديو)

استهل أرسنال مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز خارج الديار على أتليتيك بيلباو 2-0، الثلاثاء، إذ ترك غابرييل مارتينيلي بصمة فورية بعد نزوله بديلا ليفتتح التسجيل قبل أن يضيف البديل الآخر لياندرو تروسار الهدف الثاني.

وحل مارتينيلي بديلا لإيبريتشي إيزي في الدقيقة 71 بعد أن عانى أرسنال لاختراق دفاع المنافس رغم صناعة العديد من الفرص.

وهز اللاعب البديل الشباك بعد مرور أقل من دقيقة على نزوله من هجمة مرتدة سريعة مرر خلالها تروسار الكرة إلى مارتينيلي الذي انطلق من وسط الملعب بشكل رائع وسددها من داخل منطقة الجزاء لتخدع الحارس وتسكن الشباك.

وتعاون هذا الثنائي مجددا قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعد اختراق رائع من مارتينيلي على يسار منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية استلمها تروسار وسددها بباطن القدم ارتطمت بمدافع وسكنت الشباك.

كان أرسنال، الذي خسر في قبل النهائي الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان الذي مضى قدما ليفوز باللقب، الطرف الأفضل الليلة لكنه عانى قبل تجاوز عقبة بيلباو في ملعب سان ماميس الصاخب بفضل تألق البدلاء.