العثور على “القاتل المحترف” ميتا في منزله.. مانشستر تودع أسطورة الملاكمة ريكي هاتون

أعلن عمدة مدينة مانشستر في إنجلترا، آندي بيرنهام، أن مسؤولي المدينة يعملون بجدية لتكريم أسطورة الملاكمة الراحل، ريكي هاتون، بشكل يليق بمسيرته الاستثنائية.

وفي وقت سابق، عثرت الشرطة البريطانية على هاتون ميتًا في منزله، وأكدت أنه لا توجد ملابسات مريبة في الوفاة.

وأعلنت رابطة الملاكمة العالمية، الأحد، أن الملاكم البريطاني ريكي هاتون، بطل العالم السابق، توفي عن عمر ناهز 46 عاما.

ووضعت الزهور وقمصان فريق مانشسترسيتي، الذي كان يشجعه هاتون، خارج منزله الاثنين، حيث بدأت منطقة “هايد” في مدينة مانشستر في تقبل رحيل أحد نجومها في مجال الرياضة.

وكتب عمدة مانشستر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس “أجد صعوبة في استيعاب وفاة هاتون، لقد كان محبوبا للغاية، ويحظى بشعبية كبيرة في المدينة، ولم يتوقف عن مساعدة الكثيرين، ودعم قضايا عديدة”.

وأضاف “لقد رسم البسمة على وجوهنا وجعلنا نشعر بالفخر، سنجد طريقة لائقة لتكريمه، ارقد في سلام يا بطل”.

Ricky Hatton MBE 1978-2025. A true Manchester icon 🩵 pic.twitter.com/FNkPa57rN5 — Manchester City (@ManCity) September 15, 2025

تكريم من فريق مانشستر سيتي

وقام فريق مانشستر سيتي بتكريم هاتون بالوقوف دقيقة صمت قبل مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد.

وكان هاتون مشجعا مخلصا لمانشتر سيتي، وكان يرتدي سروالا سماوي اللون، وهو اللون الذي يرتديه النادي في معظم مبارياته.

وقال نادي مانشستر سيتي في نعيه “كان ريكي واحدا من أكثر مشجعي مانشستر سيتي حبا واحتراما.. الجميع في النادي يود أن يرسل تعازيه الحارة لعائلته وأصدقائه”.

ووصف النادي ريكي هاتون في بيان عن رحيله بأنه “أيقونة مانشستر الحقيقية”.

مسيرة حافلة بالبطولات

وفاز هاتون، المعروف في الملاكمة بلقب “القاتل المحترف”، بألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية في وزن خفيف الوسط، ولقب بطولة العالم لرابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط، خلال مسيرته التي استمرت 15 عاما، قبل اعتزاله عام 2012.

وأكسبه تواضعه وبساطته محبة الجماهير في العالم، وكان صريحا حول المشاكل النفسية التي عانى منها بعد اعتزاله الملاكمة.

ونجح هاتون في تجاوز خلافاته العائلية والقضائية مع مدربه السابق بيلي جراهام، ليصبح مدربا ناجحا حيث درب الكازاخي يانات زاكيانوف للفوز ببطولة العالم 2017.

وكان هاتون قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أنه سيعود للملاكمة في ديسمبر/كانون الأول في نزال ضد الإماراتي عيسى الدح في دبي.

وقالت رابطة الملاكمة العالمية على إنستغرام “ريكي بطل حقيقي صاحب روح لا تقهر، وأسطورة في هذه الرياضة، سيبقى إرثك خالدا في كل نزال، وفي قلوب عشاق الملاكمة حول العالم”.

معاناة من الاكتئاب والإدمان

حقق هاتون 45 فوزا في 48 نزالا خلال مسيرته، لكنه قال في السنوات التي تلت اعتزاله إنه حاول الانتحار عدة مرات وتحدث صراحة عن صراعه مع الاكتئاب وإدمان الكحول والمخدرات.

وقال هاتون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 2016 “كنت أفقد السيطرة على نفسي بسبب تناول الكحول مما أدى إلى تعاطي المخدرات. كان الأمر أشبه بقطار جامح”.

وحقق هاتون أفضل أداء في مسيرته في 2005 عندما تغلب على الأسترالي كوستيا سازو ليضيف لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في وزن خفيف الوسط إلى لقب الاتحاد العالمي للملاكمة الذي كان يحمله بالفعل.

كما حقق هاتون سجلا مثاليا بلغ 43 فوزا من دون أي هزيمة حتى سقط أمام فلويد مايويذر جونيور في لاس فيغاس في 2007 ولم يعد كما كان مطلقا. وجاءت هزيمته الثانية عام 2009 عندما أسقطه ماني باكياو بالضربة القاضية.

وقال باكياو عبر منصة إكس “أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة ريكي هاتون، لم يكن مقاتلا عظيما داخل الحلبة فحسب بل كان أيضا رجلا شجاعا ولطيفا في حياته”.

Today we lost not only one of Britain’s greatest boxers, but a friend, a mentor, a warrior, Ricky Hatton. As fighters, we tell ourselves we’re strong — we train, we sweat, we take hits, we get up. But sometimes the hardest fight happens in silence, in the mind. Mental health… pic.twitter.com/JwSaYJe6XE — Amir Khan (@amirkingkhan) September 14, 2025

وأضاف “تقاسمنا لحظات لا تنسى في تاريخ الملاكمة، وسأظل دائما أقدر الاحترام الذي أظهره وروحه الرياضية”.

وكتب الملاكم البريطاني أمير خان بطل وزن خفيف الوسط السابق على منصة إكس “لم نفقد اليوم أحد أعظم الملاكمين البريطانيين فحسب، بل فقدنا أيضا صديقا ومعلما ومحاربا، ريكي هاتون”.