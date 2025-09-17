أيندهوفن يخسر بثلاثية في انطلاقة مشواره بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

سقط فريق أيندهوفن بطل الدوري الهولندي في آخر موسمين بشكل مفاجئ على ملعبه ووسط جماهيره أمام سانت جيلواز البلجيكي، الثلاثاء، في انطلاقة مشوار الفريقين بمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فاجأ الفريق البلجيكي منافسه الهولندي بهدف مبكر سجله بروميس إيمانويل أكينبيلو بعد مرور تسع دقائق من المباراة المقامة على ملعب “فيليبس”.

وأضاف أنور آيت الحاج الهدف الثاني في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني أضاف كيفن ماك أليستر الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وقلص أيندهوفن الفارق بهدف وحيد سجله روبن فان بوميل في الدقيقة 90.

واقتنص الفريق البلجيكي ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره قبل استضافة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

أما الفريق الهولندي فخذل جماهيره، وينتظره اختبار صعب عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن الألماني في الجولة الثانية أوائل الشهر المقبل.