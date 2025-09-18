بايرن ميونيخ يسقط تشيلسي بثلاثية في دوري الأبطال (فيديو)

فاز فريق بايرن ميونيخ الألماني 3 / 1 على ضيفه تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكرم البايرن وفادة ضيفه، ليفوز بثلاثية، ويضع بطل كأس العالم للأندية في وضع حرج ببداية مشواره الأوروبي، فيما حصد فريق المدرب فينسنت كومباني أول 3 نقاط في رحلة مطاردة اللقب الأوروبي السابع.

سجل أهداف البايرن، تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 20، وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63، بينما كان كول بالمر قد سجل الهدف الوحيد لتشيلسي عند الدقيقة 29.