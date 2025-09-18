ليفربول يتخطى أتلتيكو مدريد بفوز مثير في دوري الأبطال (فيديو)

انتزع ليفربول ثلاث نقاط ثمينة للغاية بالفوز بشق الأنفس على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3 / 2، مساء الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم ليفربول بثنائية مبكرة سجلها أندرو روبرتسون ومحمد صلاح في الدقيقتين 4 و6، وتعادل أتلتيكو مدريد بهدفين للاعبه ماركوس يورينتي في الدقيقتين 3+45 و81، ولكن ليفربول خطف الفوز بهدف ثالث سجله قائده فيرجيل فان دايك في توقيت قاتل بالدقيقة 92.

هذا وسيحل ليفربول ضيفا في الجولة الثانية على غالطة سراي التركي، بينما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره أينتراخت فرانكفورت الألماني.