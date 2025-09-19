السيتي يستهل مشواره بدوري الأبطال بفوز سهل على نابولي 2 – 0 (فيديو)

استهل فريق مانشستر سيتي مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتحقيق انتصار على ضيفه نابولي الإيطالي 2 – 0، ضمن منافسات الجولة الأولى، على ملعب الاتحاد.

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التقدم لمانشستر سيتي عند الدقيقة 56، من ضربة رأسية، قبل أن يعزز البلجيكي جيريمي دوكو تفوق أصحاب الأرض بهدف ثانٍ من تسديدة أرضية في الدقيقة 65.

ولعب نابولي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21، بعد طرد لاعبه جيوفاني دي لورينزو، وهو ما اضطر المدرب أنطونيو كونتي لإجراء تبديل مبكر.

وشهدت المباراة مشاركة النجم البلجيكي دي بروين لاعب السيتي سابقا، الذي حظي بتشجيع كبير من الجماهير عند خروجه من الملعب، ونزول ماتياس أوليفيرا بدلا منه.

هذا ويلعب مانشستر سيتي الجولة المقبلة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول ضد موناكو الفرنسي على ملعب الأخير، بينما يتقابل نابولي في إيطاليا مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي باليوم نفسه.