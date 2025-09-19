راشفورد يقود برشلونة للفوز على نيوكاسل يونايتد 2 – 1 (فيديو)

افتتح برشلونة الإسباني مشواره بدوري الأبطال الأوروبي للموسم الجديد، بفوز ثمين على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس في ختام الجولة الأولى لدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

بهدفين للإنجليزي ماركوس راشفورد، اقتنص برشلونة 3 نقاط ثمينة، على حساب مضيفه الإنجليزي، وأحرز هدف نيوكاسل الوحيد الإنجليزي انتوني جوردون.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، وكان هدفا راشفورد أجمل من بعضهما، الأول بالدقيقة 58 من ضربة رأس رائعة، إثر عرضية من الفرنسي جول كوندي من الناحية اليمني، قابلها راشفورد بالرأس أسفل الزاوية اليمنى للحارس الإنجليزي نيك بوب.

وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 67 عندما تلقى راشفورد كرة على حدود منطقة جزاء نيوكاسل، راوغ بيها المدافع، وهيأها لنفسه بمهارة عالية، ثم سدد قذيفة بيمناه لم يتمكن الحارس نيك بوب من ردها، فيما كان هدف نيوكاسل من هجمة مرتدة، انتهت عند انتوني جوردون غير المراقب، الذي سدد بسهولة داخل المرمى.

بهذه النتيجة حصد برشلونة أول 3 نقاط، فيما أصبح رصيد نيوكاسل صفرا بعد أول مواجهة.