نجل زيدان يغيّر ولاءه الدولي ويتطلع إلى اللعب في كأس العالم

قرر لوكا زيدان، نجل صانع لعب منتخب فرنسا زين الدين زيدان الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1998، تحويل ولائه الدولي للجزائر مما يضع حارس المرمى على خطى والده والمشاركة في كأس العالم.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، على تغيير ولاء زيدان بعد اللعب مع فرنسا في منتخبات الناشئين، ونُشر القرار على منصة تغيير الولاء.

ويلعب زيدان مع غرناطة الإسباني في دوري الدرجة الثانية، ويعني تغيير ولائه أن منتخب الجزائر يسعي لإضافة المزيد من الخيارات في حراسة المرمى.

واستعانت الجزائر بأربعة حراس مرمى العام الماضي خلال المباريات الرسمية، وكان أليكسيس قندوز حارس مولودية الجزائر الخيار الأول.

كما شارك كل من أسامة بن بوط الذي يلعب في الدوري المحلي أيضا، وأنتوني ماندريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، وألكسندر أوكيدجا الذي يلعب في الدوري الصربي.

وزيدان (27 عاما) الثاني بين أربعة أشقاء جميعهم تخرجوا من أكاديمية ريال مدريد.

وشارك في مباراتين مع ريال مدريد، كما اكتسب خبرة في الدوري الإسباني مع رايو فايكانو، لكنه شارك خلال المواسم الأربعة الماضية مع إيبار في دوري الدرجة الثانية، والآن مع غرناطة.

وشارك زيدان مع فرنسا في منتخبات الناشئين بينها منتخب تحت 20 عاما، مما استلزم تغييرا رسميا للولاء ليكون متاحا للجزائر.

وانضم لوكا إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من خلال والده، الذي ينحدر والداه من منطقة القبائل في الجزائر.

ومن المتوقع أن تتأهل الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية بعد مواجهة الصومال في التصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة الشهر المقبل.

وفاز زين الدين زيدان بكأس العالم مع فرنسا عام 1998، لكنه طُرد في نهائي 2006 في ألمانيا عندما خسرت فرنسا أمام إيطاليا.