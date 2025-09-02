إنتر ميلان يضم السويسري مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي

تعاقد نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم مع السويسري مانويل أكانجي، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة.

ويأتي التعاقد مع اللاعب متعدد المهارات، لتعزيز خط دفاع إنتر، لا سيما بعد خسارته أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي، مطلع الأسبوع.

كما انكشفت نقاط ضعف إنتر الدفاعية خلال خسارته الموجعة بخماسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأعلن إنتر انتقال أكانجي لصفوفه الثلاثاء، مؤكدا أن الصفقة تتضمن خيارا يسمح له بشراء اللاعب بصورة دائمة، “والذي سيصبح إلزاميا في حال استيفاء شروط معينة”.

وكان أكانجي من اللاعبين المفضلين لدى الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عندما توج الفريق السماوي بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) عام 2023، ولكنه كان جزءا من عملية تصفية لنجوم الفريق، في ظل سعي إدارة النادي مؤخرا لتخفيض معدل أعمار لاعبيه.

ويلعب أكانجي عادة في مركز قلب الدفاع، غير أنه يجيد اللعب أيضا في مركزي الظهيرين.

وشارك أكانجي في 136 مباراة مع مانشستر سيتي خلال ثلاث سنوات، مسجلا خمسة أهداف، وساهم في فوز الفريق بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

كما شارك في 71 مباراة مع المنتخب السويسري، واختير ضمن التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) العام الماضي عندما تأهل منتخب بلاده إلى دور الثمانية.

ولا تزال الجماهير تتذكر لأكانجي أيضا إخفاقه في تسجيل الركلة الحاسمة خلال خسارة سويسرا بركلات الترجيح أمام إنجلترا في أمم أوروبا الأخيرة.