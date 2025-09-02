سيتي يتعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما من سان جيرمان

تعاقد مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء مع حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي بموجب عقد يمتد خمس سنوات، بعد الموافقة على رحيل إيدرسون إلى فنربهتشة التركي.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن سيتي دفع 30 مليون جنيه إسترليني (40.5 مليون دولار) للحصول على خدمات دوناروما، وأنه وافق على بيع إيدرسون بـ12 مليون جنيه إسترليني.