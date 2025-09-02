“مدلل والدته”.. يعود إلى الدوري الإيطالي بعد شجار صبياني في مارسيليا

أعلن نادي ميلان الإيطالي مساء يوم الاثنين تعاقده مع الفرنسي الدولي أدريان رابيو من صفوف مرسيليا.

واضطر رابيو للرحيل عن مرسيليا بعد دخوله في شجار مع الإنجليزي جوناثان رو في غرفة خلع الملابس، ليرحلا معًا عن الفريق. وقد يجد رابيو نفسه في مواجهة مباشرة مع رو في أول ظهور له مع ميلان، حينما يواجه بولونيا الذي تعاقد مؤخرا مع رو في 14 سبتمبر.

وتردد أن ميلان دفع لمرسيليا حوالي 10 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات رابيو، الذي وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع الفريق.

وظهر رابيو بشكل متميز مع مرسيليا وساهم في عودة الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا في عام 1993 للبطولة القارية.

لكن مرسيليا قرر وضع لاعبه الدولي على قائمة الانتقالات بعد شجاره مع رو في غرفة خلع الملابس عقب الخسارة أمام رين بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري الفرنسي.

Adrien Rabiot exclu de l'OM : "Je croyais qu'on avait vécu le pire avec le PSG, je me suis trompée" Véronique Rabiot, mère et agente d'Adrien Rabiot, au micro de @PhilSANFOURCHE dans #RTLSoir pic.twitter.com/Ep78wboIgS — RTL France (@RTLFrance) August 21, 2025

خلال أزمة ابنها مع نادي مارسيليا، وجهت والدته ووكيلة أعماله فيرونيك، انتقادات لاذعة للنادي الفرنسي بعد قرار عرض نجلها للبيع.

وفي اتصال لها عبر شبكة “آر تي إل” قالت فيرونيك رابيو: “لا يمكن طرده من الفريق بسبب شجار في غرفة الملابس، في كرة القدم، الجميع يكذب والجميع يعلم ذلك، بالطبع يكذبون”.

وأضافت: “في كرة القدم، الأمر كله يتعلق بالمال، عندما لا تعرف ما هو السبب، فذلك لأن الأمر يتعلق بالمال، كيف يمكننا أن نتخيل أن مشادة عنيفة للغاية حدثت ولم يتدخل أحد؟ ماذا يعني عنف شديد؟ لم يصب أحد بأذى”.

وانضم رابيو البالغ من العمر 30 عاماً، لقائمة منتخب فرنسا الذي يستهل مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة المقبل بمواجهة أوكرانيا.