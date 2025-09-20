الأهلي يستعيد توازنه في الدوري المصري بفوزه على سيراميكا

استعاد الأهلي حامل اللقب توازنه في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق فوزا صعبا على ضيفه سيراميكا كليوباترا (1-0) الجمعة في ختام مباريات الجولة السابعة.

ورفع الأهلي رصيده الى تسع نقاط في المركز العاشر بينما توقف رصيد سيراميكا عند 10 نقاط في المركز الثامن.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

سجل محمود حسن (تريزيجيه) في الدقيقة 27 بعد مرور جيد في الجهة اليسرى ثم تسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى محمد بسام حارس سيراميكا.

وتوجه تريزيجيه إلى جماهير الأهلي بعد احراز الهدف ليقدم لهم اعتذارا عما بدر منه في المباراة الماضية بعد هدفه في مرمى إنبي. وقدم تريزيجيه التحية للجماهير بعد الاعتذار.

بدأت خطورة الأهلي مبكرا مع الدقيقة الخامسة إثر تمريرة عرضية من أشرف بن شرقي من على يسار منطقة الجزاء قابلها محمد شريف بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات أبعدها الحارس بسام.

وأهدر طاهر محمد طاهر أول الفرص الخطيرة للأهلي في الدقيقة 11 بعد انفراد تام بالمرمى ولكنه تأخر في تسديد الكرة فوصلت سهلة للحارس بسام.

وبعدها بدقيقة واحدة، ارتطمت تسديدة طاهر محمد طاهر من خارج منطقة جزاء سيراميكا بمدافع ووصلت سهلة لبسام حارس المرمى.

وتصدى بسام حارس سيراميكا لركلة حرة مباشرة سددها طاهر في الدقيقة 18.

وبحلول الدقيقة 36، سنحت أول فرصة خطيرة لسيراميكا من تمريرة قوية من عمرو السولية لم يقدر مروان عثمان على السيطرة عليها على حدود منطقة الجزاء لتصل سهلة لحارس الأهلي محمد الشناوي.

وواصل الأهلي سيطرته ومحاولاته الهجومية في الشوط الثاني وسدد تريزيجيه مباشرة من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها حارس سيراميكا.

وأهدر البديل كريم وليد فرصة التعادل لسيراميكا بعد أن سدد أعلى عارضة الأهلي وهو على بعد عدة يادرات من المرمى.

كما أهدر البديل نيتس جراديشار في الدقيقة 87 فرصة انفراد بالمرمى من تمريرة حسين الشحات لينهيها جراديشار بتسديدة أبعدها الحارس بسام إلى ركنية.