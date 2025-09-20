ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد بثنائية أمام إيفرتون ويعزز صدارته للبريميرليغ (فيديو)
أحبط ليفربول انتفاضة إيفرتون ليحقق فوزا صعبا 2-1 في قمة مرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، ليحافظ على بدايته المثالية للموسم وصدارة الترتيب بعد 5 مباريات.
منح رايان غرافنبرخ وأوغو إيكيتيكي فريق المدرب أرنه سلوت تقدما رائعا، لكن هدف إدريسا غاي في الشوط الثاني ضمن نهاية متوترة لأصحاب الأرض الذين فازوا الآن بمبارياتهم الخمس جميعها في الدوري ببداية مشوارهم.
وضع غرافنبرخ ليفربول في المقدمة في الدقيقة العاشرة حين أرسل محمد صلاح كرة استقبلها الدولي الهولندي ببراعة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.
وضاعف إيكيتيكي تقدم ليفربول في الدقيقة 29 حين تسلّم تمريرة غرافنبرخ المتقنة قبل أن يضعها بين ساقي بيكفورد.
لكن إيفرتون حسّن أداءه في المباراة، وقلّص جاي الفارق في الدقيقة 58 بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى البعيدة.
