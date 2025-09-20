مانشستر يونايتد ينعش موسمه المتعثر بالفوز 2-1 على تشيلسي (فيديو)

أنعش مانشستر يونايتد موسمه المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل برونو فرنانديز وكاسيميرو هدفين ليقودا الفريق المضيف لفوز مثير 2-1 على تشيلسي السبت.

بدأ تشيلسي الشوط الأول بأسوأ صورة ممكنة بعد طرد حارس مرماه روبرت سانشيز في الدقيقة الخامسة بسبب تدخل عنيف على برايان مبيومو إذ أسقط مهاجم يونايتد خارج منطقته وهو في طريقه للمرمى.

واستغل أصحاب الأرض تفوقهم العددي ليسجل فرنانديز وكاسيميرو هدفين ليونايتد في أول 37 دقيقة.

وتعادل تشيلسي بطرد كاسيميرو دون داع قبل نهاية الشوط الأول، وحصل على فرصة للعودة في النتيجة لكن هدف تريفوه تشالوباه بضربة رأس في الدقائق الأخيرة كان كل ما استطاع الزوار فعله إذ نجح يونايتد في التشبث بثلاث نقاط مهمة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مبكرة لسانشيز حارس مرمى تشيلسي بعد عرقلة متعمدة لمبومو لاعب مانشستر يونايتد المنفرد بالمرمى.

وفي الدقيقة 14 وضع فرنانديز يونايتد في المقدمة بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها باتريك دورغو برأسية وهيأ الكرة لزميله فرنانديز ليهز الشباك.

ومن ركلة ركنية في الدقيقة 37 لمانشستر يونايتد نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إلى داخل المنطقة ليهز كاسيميرو الشباك برأسية متقنة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه كاسيميرو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة عرقلة متعمدة للاعب تشيلسي.

وفي الدقيقة 63 ألغى الحكم هدفا لصالح تشيلسي سجله ويسلي فوفانا بسبب التسلل.

وقلص تشيلسي الفارق عبر قلب الدفاع تشالوباه بعد ركلة نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها ريس جيمس بعرضية إلى داخل المنطقة استقبلها تشالوباه برأسية متقنة في المرمى.