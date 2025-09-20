رياضة|المملكة المتحدة

ميليتاو ومبابي يقودان ريال مدريد للفوز على إسبانيول ومواصلة انطلاقته المثالية (فيديو)

Published On 20/9/2025
آخر تحديث: 08:05 PM (توقيت مكة)

واصل ريال مدريد بدايته المثالية في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-0 على إسبانيول، السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، مستفيدا من هدفي إيدر ميليتاو وكيليان مبابي، وألحق بضيفه أول هزيمة له هذا الموسم.

ورفع ريال رصيده في صدارة الترتيب إلى 15 نقطة بعد 5 مباريات، متقدما بخمس نقاط على إسبانيول وبرشلونة، علما بأن برشلونة حامل اللقب لعب مباراة أقل، وسيلتقي خيتافي غدا الأحد.

وافتتح قلب الدفاع ميليتاو التسجيل في الدقيقة 22 بتسديدة صاروخية من مسافة 30 مترا بقدمه اليمنى، لم يتمكن حارس إسبانيول ماركو دميتروفيتش من التصدي لها، وسكنت الزاوية العليا اليسرى.

وعزز مبابي تقدم ريال بعد نهاية الشوط الأول بقليل، إذ سدد كرة من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى السفلى، بمساعدة فينيسيوس جونيور.

المصدر: رويترز

