أتلتيكو مدريد يواصل نزيف النقاط في الليغا بعد تعادله بعشرة لاعبين أمام مايوركا (فيديو)

استمرت معاناة أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل المثير (1-1) مع مايوركا، اليوم الأحد.

وقدم حارس المرمى ليو رومان أداء رائعا قبل أن يعادل هدف فيدات موريكي بضربة رأس في الدقائق الأخيرة تقدم كونور جالاجر لصالح أتليتيكو.

وبهذه النتيجة، تجمد فريق دييغو سيميوني في المركز 12 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات، بينما يحتل مايوركا المركز 19 برصيد نقطتين. ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 15 نقطة.

وكان الحارس رومان محوريا في أداء مايوركا، إذ أحبط أداء أتليتيكو طوال المباراة بسلسلة من التصديات الرائعة. وتضمن أداؤه تصديه لركلة جزاء من خوليان ألفاريز في بداية الشوط الأول، وهي لحظة جسدت عجز الفريق الزائر عن استغلال الفرص التي سنحت لهم.

وتزايدت إحباطات أتليتيكو عندما تلقى ألكسندر سورلوث بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 72 بسبب تدخله العنيف ضد أنتونيو رايلو، ليلعب الضيوف آخر 18 دقيقة بعشرة لاعبين.

ورغم تألق رومان، نجح أتليتيكو أخيرا في التسجيل في الدقيقة 79. وكان جالاجر الأسرع في الرد، بعد أن تصدى رومان لتسديدة ماركوس يورينتي المنخفضة، ليسجل هدف التقدم للضيوف.

لكن احتفالات أتليتيكو لم تدم طويلا، ففي الدقيقة 85، أرسل البديل يان فيرجيلي، البالغ من العمر 19 عاما، تمريرة عرضية فاجأت دفاع أتليتيكو، مما سمح لموريكي بلعبها برأسه في مرمى يان أوبلاك عند القائم البعيد، محرزا هدف التعادل بشكل مثير.