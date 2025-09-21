مارتينيلي يقود أرسنال لاقتناص التعادل أمام ضيفه مانشستر سيتي في البريميرليغ (فيديو)

سجل غابرييل مارتينيلي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ليمنح أرسنال التعادل (1-1) على أرضه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، مُلغيًا بذلك هدف إيرلينج هالاند المبكر، مانحًا المدفعجية نقطة مستحقة.

سجّل سيتي هدفه من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 9، حيث انطلق تيجاني رايندرز من العمق وهو يحمل هالاند على كتفه قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم النرويجي ليسددها بهدوء في مرمى ديفيد رايا.

بدا أرسنال مفتقرًا للأفكار قبل أن يمنحه التغيير المزدوج في الشوط الأول زخمًا أكبر، حيث أجبر البديل إيبيريتشي إيزي الحارس جيانلويجي دوناروما على تصدٍ حاسم، بينما اندفع أصحاب الأرض في جميع أنحاء سيتي الذي اعتمد على الدفاع غير المعهود.

بدا أن سيتي قد صمد أمام العاصفة حتى ركض مارتينيلي إلى تمريرة إيزي المدروسة وسدد كرة ساقطة رائعة في الدقيقة 93 ليمنح أرسنال نصيبه من النقاط.