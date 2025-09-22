برشلونة يعبر خيتافي ويضيق الخناق على ريال مدريد المتصدر في الليغا الإسبانية (فيديو)

سجل فيران توريس هدفين ليقود برشلونة إلى فوز مريح (3-0) على خيتافي، اليوم الأحد، بينما أضاف داني أولمو الهدف الثالث وصنع آخر في أداء رائع آخر لفريق هانسي فليك.

يحافظ هذا الفوز على الفريق الكتالوني، الذي لم يُهزم، في المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بعد أن حافظ لوس بلانكوس على سجله الخالي من العيوب بخمسة انتصارات من خمس مباريات بفوزه على إسبانيول يوم السبت.

افتتح توريس التسجيل بعد 15 دقيقة بهجمة جماعية رائعة، حيث سدد في مرمى ديفيد سوريا بعد تمريرة بكعبه من أولمو، محرزًا الهدف الأول.

ضاعف المهاجم الإسباني النتيجة في الدقيقة 34، متجاوزًا مصيدة التسلل من تمريرة رافينيا البينية، قبل أن يسدد كرة متقنة على يسار المرمى مباشرة.

وأختتم أولمو التسجيل في الدقيقة 63 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة ماركوس راشفورد العرضية في توقيت مثالي.

وسيكون الاختبار المقبل لبرشلونة هو رحلته خارج أرضه لمواجهة ريال أوفييدو، الخميس، فيما يستضيف خيتافي صاحب المركز الثامن فريق ألافيس، الأربعاء.