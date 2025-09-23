شاهد: حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 وأهم الفائزين

انتزع عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من لامين يامال نجم برشلونة الشاب، وذلك خلال حفل الأفضل في العالم الذي أقامته مجلة “فرانس فوتبول” بأحد المسارح العريقة بالعاصمة باريس، الاثنين.

وحبس الجميع أنفاسهم قبل أن يكشف البرازيلي رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق، عن هوية الفائز بين ديمبلي ويامال.

وكشفت مجلة “فرانس فوتبول” أيضا عن ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل في سباق الجائزة المرموقة، حيث حل البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان ثالثا، خلفه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رابعا، ثم البرازيلي رافينيا نجم برشلونة خامسا.

وحل المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان في المركز السادس، خلفه كيليان مبابي نجم ريال مدريد سابعا، ثم كول بالمر لاعب تشيلسي ثامنا، والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي المنتقل من باريس سان جيرمان تاسعا، ثم البرتغالي نونو مينديس ظهير أيسر باريس سان جيرمان في المركز العاشر.

وتُوجت اللاعبة الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة نادي برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعبة في العالم.

جائزة الأفضل للشباب

وفاز لامين يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وفازت فيكي لوبيز من برشلونة بجائزة كوبا لأفضل لاعبة شابة.

جائزة أفضل مدرب ومدربة

وبعد أحد عشر عاما من تتويجه بجائزة أفضل مدرب في العالم رفقة فريقه السابق برشلونة، يعود إنريكي إلى منصات التتويج مرة أخرى هذه المرة مدربا لباريس سان جيرمان الفرنسي. فقد اختير أفضل مدرب بعد موسم تاريخي مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وقد غاب المدرب الإسباني عن الحفل بسبب ارتباطه بمباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي مارسيليا في الدوري المحلي.

كما تُوجت سارينا فيجمن مدربة منتخب إنجلترا بجائزة أفضل مدربة.

جائزة أفضل حارس وحارسة

وفازت الإنجليزية هانا هامبتون حارسة مرمى تشلسي بلقب أفضل حارسة لعام 2025.

كما فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة أفضل حارس مرمى (إيطاليا، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي).

جائزة غيرد مولر للسيدات والرجال

وتُوج كل من السويدي فيكتور غيوكيرس والبولندية إيوا باجور بجائزة غيرد مولر للرجال والسيدات (أفضل هداف وهدافة في العام).

أفضل نادي

وفاز نادي أرسنال بطل أوروبا بجائزة أفضل ناد للسيدات.

وفاز باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا بجائزة أفضل ناد للرجال.

جائزة سقراط

ومنحت الأميرة شارلين من موناكو جائزة سقراط لأفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم إلى مؤسسة زانا التي أنشأتها عائلة لويس إنريكي.