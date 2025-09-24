إيزاك سجل أول أهدافه.. ليفربول في الدور الرابع لكأس كارباو (فيديو)

في غياب النجم المصري محمد صلاح، حقق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه ساوثهامتون 2 -1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، بالدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

سجل السويدي ألكساندر إيزاك مهاجم ليفربول المنتقل إليه هذا الصيف في صفقة قياسية من نيوكاسل، أول أهدافه مع فريقه الجديد، بعدما هز شباك ساوثهامبتون بالدقيقة 43.

فيما نجح شيا شارليس في استغلال خطأ دفاعي لليفربول ليسجل منه هدف، التعادل في الدقيقة 76، لكن الفريق سجل الهدف الثاني بتوقيع الفرنسي هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 85، لينقذ فريقه من سيناريو ركلات الترجيح.

لكن إيكيتيكي الذي سجل هدف فوز فريقه، لم ينتبه لكونه قد حصل على بطاقة صفراء ليقوم بخلع قميصه للاحتفال ويحصل على بطاقة حمراء في آخر 4 دقائق من المباراة.