رياضة|إيطاليا

“فتنة النساء”.. تقود ناد إيطالي مغمور إلى الصدارة (شاهد)

كلاوديا ريزو رئيسة نادي تيرنانا ( مواقع تواصل)
Published On 24/9/2025

حفظ

فجأة ومن دون مقدمات، أصبح نادي “تيرنانا” الإيطالي الناشط في دوري الدرجة الثالثة الأكثر شهرة في إيطاليا، وليس ذلك بسبب كرة القدم.

الفريق قرر تعيين المليارديرة “كلاوديا ريزو”، البالغة من العمر 23 عاماً، رئيسة جديدة للنادي، ليتحول المشجعون في أنحاء أوروبا فجأة إلى “ألتراس تيرنانا المتحمسين”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتولت كلاوديا، ابنة رجل الأعمال جيانلويجي ريزو، زمام الأمور في النادي، وأصبحت أول سيدة تتولى هذا المنصب، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

واكتسبت كلاوديا، وهي على قدر كبير من الجمال، شهرة سريعة بفضل ابتسامتها، وتولت المنصب بعد استحواذ عائلتها على النادي.

وعلى الفور تفاعل المشجعون مع تولي ريزو رئاسة النادي الإيطالي، وكتب أحدهم عبر منصة “إنستغرام”: “لم أسمع بتيرنانا قبل اليوم، أنا الآن مشجع دائم للفريق”.

وكتب آخر: “مشجع لتيرنانا من اليوم”، فيما كتب مشجع آخر مازحا: “عندما كنت طفلا، كنت أشاهد مباريات تيرنانا مع جدتي”.

وانتشرت على نطاق واسع صور لكلاوديا في التدريبات وفي قاعة الاجتماعات، مرتدية قميصاً أسود أنيقاً بخطوط بيضاء وحذاء بكعب عال، وأطلق عليه المشجعون لقب “أروع رئيسة كرة قدم في العالم”.

وتحدث بعض المشجعين بشكل ساخر عن تخطيطهم لزيارة تيرنانا لمجرد رؤية كلاوديا، وكتب أحد المشجعين “لا أتحدث الإيطالية، لكنني سأظل أتحدث تيرنانا حتى مماتي”.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر

إعلان