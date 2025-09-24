“فتنة النساء”.. تقود ناد إيطالي مغمور إلى الصدارة (شاهد)

فجأة ومن دون مقدمات، أصبح نادي “تيرنانا” الإيطالي الناشط في دوري الدرجة الثالثة الأكثر شهرة في إيطاليا، وليس ذلك بسبب كرة القدم.

الفريق قرر تعيين المليارديرة “كلاوديا ريزو”، البالغة من العمر 23 عاماً، رئيسة جديدة للنادي، ليتحول المشجعون في أنحاء أوروبا فجأة إلى “ألتراس تيرنانا المتحمسين”.

Claudia Rizzo, de 23 anos, assumiu a presidência da Ternana (Serie C), tornando-se a única mulher à frente de um time profissional na Itália. A notícia não tão boa para a torcida é que a família Rizzo colocou ao seu lado na gestão Massimo Ferrero, antigo dono da Sampdoria. pic.twitter.com/I90WBtozf9 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) September 21, 2025

وتولت كلاوديا، ابنة رجل الأعمال جيانلويجي ريزو، زمام الأمور في النادي، وأصبحت أول سيدة تتولى هذا المنصب، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

¿Ser presidenta de un club a los 23 años? Es el caso de Claudia Rizzo, nueva titular del Ternana Calcio, equipo que milita en la Serie C 🇮🇹. "Sé que para muchos puede ser una sorpresa, les pido que nos juzguen por los hechos". pic.twitter.com/DQ4qZPo3DK — VSports Team (@VSportsTM) September 23, 2025

واكتسبت كلاوديا، وهي على قدر كبير من الجمال، شهرة سريعة بفضل ابتسامتها، وتولت المنصب بعد استحواذ عائلتها على النادي.

وعلى الفور تفاعل المشجعون مع تولي ريزو رئاسة النادي الإيطالي، وكتب أحدهم عبر منصة “إنستغرام”: “لم أسمع بتيرنانا قبل اليوم، أنا الآن مشجع دائم للفريق”.

وكتب آخر: “مشجع لتيرنانا من اليوم”، فيما كتب مشجع آخر مازحا: “عندما كنت طفلا، كنت أشاهد مباريات تيرنانا مع جدتي”.

💰 La Familia Rizzo con Gianluigi a la cabeza, empresario de clínicas médicas en las ciudades de Roma y Sicilia, ha comprado la Ternana, que estuvo en la Serie B recientemente. Para el cargo ha puesto a su hija Claudia. pic.twitter.com/lurNwLJKz9 — Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) September 22, 2025

وانتشرت على نطاق واسع صور لكلاوديا في التدريبات وفي قاعة الاجتماعات، مرتدية قميصاً أسود أنيقاً بخطوط بيضاء وحذاء بكعب عال، وأطلق عليه المشجعون لقب “أروع رئيسة كرة قدم في العالم”.

وتحدث بعض المشجعين بشكل ساخر عن تخطيطهم لزيارة تيرنانا لمجرد رؤية كلاوديا، وكتب أحد المشجعين “لا أتحدث الإيطالية، لكنني سأظل أتحدث تيرنانا حتى مماتي”.