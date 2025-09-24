مايلي يقود بيراميدز للفوز بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي

حقق نادي بيراميدز المصري إنجازا غير مسبوق، بالفوز بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، وتأهل بذلك للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للقارات لكرة القدم، وذلك بعد فوزه مساء الثلاثاء على مضيفه الأهلي السعودي 3-1.

أحرز ثلاثية براميدز (هاتريك) الكونغولي فيستون مايلي، في الدقائق 21 و71 و75، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد ايفان توني في الدقيقة 45.

بهذه النتيجة يصعد بيراميدز إلى الدور نصف النهائي، ويواجه الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، وفي حالة فوزه بالمباراة، يصعد إلى النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا بعدها بأربعة أيام.